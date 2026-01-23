Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: mutmaßliche Kraftstoffdiebe gestellt

Recklinghausen (ots)

Eine Streife wurde in der vergangenen Nacht auf ein verdächtiges Auto aufmerksam. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeuginsassen vermutlich Diesel aus LKW abpumpen wollten.

Die Polizistinnen und Polizisten waren gegen 02:00 Uhr an einem Rastplatz an der A31 unterwegs. Dort fiel ihnen ein Mann in einem geparkten Fahrzeug auf, der offenbar versuchte, sich vor der Polizei wegzuducken. Auch ein weiterer Mann versteckte sich - er lag unter dem Auto. Bei der Kontrolle konnten die Beamtinnen und Beamten unter anderem eine Pumpe und Schläuche mit Kraftstoffrückständen im Auto auffinden. Weiterhin roch der Innenraum und die Kleidung der Männer stark nach Diesel. In der Nähe konnten die Einsatzkräfte zwei LKW mit geöffneten Tankdeckeln feststellen. Zu einem Diebstahl kam es noch nicht. Es besteht der Verdacht, dass die Männer Vorbereitungen für einen Kraftstoffdiebstahl getroffen haben. Gegen die Tatverdächtigen (26 Jahre und 51 Jahre, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell