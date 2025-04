Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Radler übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Dienstag in Laichingen.

Ulm (ots)

Die 73-Jährige fuhr kurz vor 16 Uhr in der Geislinger Straße. Mit ihrem BMW bog sie nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah die Seniorin einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 34-Jährige prallte mit dem Auto zusammen und stürzte. Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 1.500 Euro geschätzt.

+++++++ 0620056 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell