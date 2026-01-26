Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Automaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Gegen 04:50 Uhr hörte ein Anwohner der Glück-Auf-Straße einen lauten Knall. Als er seine Haustür öffnete, konnte er zwei tatverdächtige Männer beobachten, die auf dem Boden liegende Zigarettenschachteln aufsammelten. Als er die Unbekannten ansprach, fuhren sie mit E-Scootern in unterschiedliche Richtungen (Brunnenstraße und Wasserstraße davon). Durch die Sprengung wurde nicht nur der Automat zerstört. Auch eine Hauswand und ein geparktes Auto wurden beschädigt. Die Polizei stellte die restlichen Tabakwaren und Kleingeld sicher.

Auch am Sonntagmorgen (vermutlich gegen 06:00 Uhr) wurde am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt. Ob die Täter hier Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kriminalpolizei Zeugenhinweise zu den beiden Vorfällen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell