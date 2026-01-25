PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Tankstelle - Drei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (9.40 Uhr) raubten zwei vermummte Männer eine Tankstelle an der Dortmunder Straße aus.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie Geld und Zigaretten von einer 23-jährigen Recklinghäuserin und flüchteten anschließend mit einer gefüllten Tasche in unbekannte Richtung. Die 21-Jährige, ebenfalls anwesende Mitarbeiterin aus Recklinghausen, informierte umgehend die Polizei.

Die Beamten konnten zeitnah drei verdächtige Recklinghäuser, im Alter von 19 bis 21 Jahren, in Tatortnähe antreffen und nach kurzer Nacheile stellen. Sie wurden vorläufig fest- und mit zur Wache genommen.

Bei den 20- und 21-Jährigen wurden u.a. eine PTB-Waffe, ein Messer, eine Sturmhaube und auch eine Tasche mitsamt der mutmaßlichen Beute aufgefunden und beschlagnahmt.

Die 23-jährige Mitarbeiterin erhielt während der Tatausführung einen Stoß gegen den Kopf und wurde vorsorglich von Rettungskräften behandelt. Sie gilt als leicht verletzt, verblieb aber vor Ort.

Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren (schwerer Raub), sowie weitere Anzeigen (Verstoß WaffG) bzgl. der aufgefunden Waffe und des Messers.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Corinna Kutschke
Telefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

