LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet
Einöd (ots)
Ein 45-jähriger Traktorfahrer wollte Donnerstagmittag von Einöd in Richtung Poppenhausen abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Audi eines 26-Jährigen. Trotz Ausweichversuchen kam es zum leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es blieb bei Blechschäden.
