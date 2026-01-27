Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Steine auf Straße geworfen

Recklinghausen (ots)

Am Montag warfen mehrere Personen gegen 18.50 Uhr einen Gegenstand - wahrscheinlich in eine Plastiktüte verpackte Steine - von einer Fußgängerbrücke auf die Berliner Straße in Waltrop. Damit beschädigten sie ein Fahrzeug, das unter der Brücke herfuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte etwa fünf Personen, wahrscheinlich Jugendliche, sehen, die von der Brücke zuerst in Richtung Hans-Böckler-Straße, dann in Richtung "Am Stutenteich" liefen. Sie sollen schwarze Kleidung getragen haben. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

