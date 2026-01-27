Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Duisburg/Oberhausen/Bottrop/Dinslaken: Verfolgungsfahrt - Polizei schnappt flüchtenden Tiguan-Fahrer; Polizei Duisburg sucht gefährdeten Fahrer
Recklinghausen (ots)
In der Nacht zu Dienstag (27. Januar, 00:11 Uhr) lieferte sich ein Duisburger (28) eine lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch mehrere Städte und über die A42 - die Polizei stellte den Fahrer dann in Dinslaken. An der Autobahnausfahrt Bottrop-Süd kam es im Kreuzungsbereich Borbecker Straße/Essener Straße beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW. Insbesondere der Fahrer dieses Fahrzeugs ist gebeten, sich als Zeuge zu melden.
Die gesamte Meldung und die Ansprechpartner der Polizei Duisburg finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6204884
Kontakt für Medienvertretende:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047 E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell