Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Duisburg/Oberhausen/Bottrop/Dinslaken: Verfolgungsfahrt - Polizei schnappt flüchtenden Tiguan-Fahrer; Polizei Duisburg sucht gefährdeten Fahrer

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27. Januar, 00:11 Uhr) lieferte sich ein Duisburger (28) eine lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch mehrere Städte und über die A42 - die Polizei stellte den Fahrer dann in Dinslaken. An der Autobahnausfahrt Bottrop-Süd kam es im Kreuzungsbereich Borbecker Straße/Essener Straße beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW. Insbesondere der Fahrer dieses Fahrzeugs ist gebeten, sich als Zeuge zu melden.

