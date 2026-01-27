PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Duisburg/Oberhausen/Bottrop/Dinslaken: Verfolgungsfahrt - Polizei schnappt flüchtenden Tiguan-Fahrer; Polizei Duisburg sucht gefährdeten Fahrer

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27. Januar, 00:11 Uhr) lieferte sich ein Duisburger (28) eine lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch mehrere Städte und über die A42 - die Polizei stellte den Fahrer dann in Dinslaken. An der Autobahnausfahrt Bottrop-Süd kam es im Kreuzungsbereich Borbecker Straße/Essener Straße beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW. Insbesondere der Fahrer dieses Fahrzeugs ist gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Die gesamte Meldung und die Ansprechpartner der Polizei Duisburg finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6204884

Kontakt für Medienvertretende:

Polizei Duisburg

   - Pressestelle -

Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047 E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

  • 27.01.2026 – 11:49

    POL-RE: Waltrop: Steine auf Straße geworfen

    Recklinghausen (ots) - Am Montag warfen mehrere Personen gegen 18.50 Uhr einen Gegenstand - wahrscheinlich in eine Plastiktüte verpackte Steine - von einer Fußgängerbrücke auf die Berliner Straße in Waltrop. Damit beschädigten sie ein Fahrzeug, das unter der Brücke herfuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte etwa fünf Personen, wahrscheinlich Jugendliche, sehen, die von der Brücke zuerst in Richtung ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:49

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Zeugenhinweise zu Einbrüchen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Freitag (23.01) gelangten zwei Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße. Hierzu gelangten sie zunächst in den Garten, wo sie im Anschluss ein Fenster aufhebelten. Eine Bewohnerin der Obergeschosswohnung konnte um 15:23 Uhr eine männliche Person beim Hineinklettern beobachten. Ein ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:43

    POL-RE: Dorsten: Automaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Gegen 04:50 Uhr hörte ein Anwohner der Glück-Auf-Straße einen lauten Knall. Als er seine Haustür öffnete, konnte er zwei tatverdächtige Männer beobachten, die auf dem Boden liegende Zigarettenschachteln aufsammelten. Als er die Unbekannten ansprach, fuhren sie ...

    mehr
