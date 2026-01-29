PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub gesucht - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Am frühen Abend, zwischen 18:00 und 18:55 Uhr, soll es in einer Gasse an der Straße "Erlbruch" in Recklinghausen zu einem Raub gekommen sein. Zwei Täter forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und einem Smartphone von zwei Jugendlichen (14 und 15 Jahre alt, aus Recklinghausen). Außerdem führten die Täter einen Taser, ein Messer und einen Teleskopschlagstock mit sich. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich - ca. 180 bis 185 cm groß - schmale Statur - ca. 18 Jahre alt - deutsche Sprache mit Ghettoslang - wellige kurze, schwarze Haare - dunkle Augen - trug eine schwarze Maske über dem Mund - schwarzer langer Kinnbart - schwarze Nike Winterjacke - schwarze Jeanshose

2. Tatverdächtiger: männlich - ca. 185 cm groß - normale Statur - ca. 17 Jahre alt - deutsche Sprache mit Ghettoslang - braune Augen -brauner Ziegenbart - weiße Jacke - schwarze Hose

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

