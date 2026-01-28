Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Haltern am See: Einbrüche - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der vergangenen Nacht schlugen bislang unbekannte Täter das Fenster einer Sporthalle an der Beckstraße ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Bei ihrer Flucht nahmen sie eine Sprechanlage mit.

Haltern am See:

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag in ein Einfamilienhaus "Am Waldrand" ein. Zwischen 14:40 Uhr und 21:40 Uhr kletterten die Unbekannten über einen Zaun und gelangten so in den Garten des Hauses. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke und flüchteten anschließend über eine Kellertreppe. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Hinweise zu dem Einbrüchen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

