Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/ Haltern am See: Einbrüche - Polizei hofft auf Hinweise
Recklinghausen (ots)
Bottrop:
In der vergangenen Nacht schlugen bislang unbekannte Täter das Fenster einer Sporthalle an der Beckstraße ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Bei ihrer Flucht nahmen sie eine Sprechanlage mit.
Haltern am See:
Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag in ein Einfamilienhaus "Am Waldrand" ein. Zwischen 14:40 Uhr und 21:40 Uhr kletterten die Unbekannten über einen Zaun und gelangten so in den Garten des Hauses. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke und flüchteten anschließend über eine Kellertreppe. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.
Hinweise zu dem Einbrüchen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell