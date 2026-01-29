PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Recklinghausen (ots)

Mutmaßliche Betrüger haben am Mittwochvormittag Bargeld und Schmuck aus einem Tresor gestohlen. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer Seniorin an der Dimker Allee. Er gaukelte ihr vor, für die Firma Telekom zu arbeiten und Anschlüsse und Leitungen überprüfen zu müssen. Mit dieser Masche verschaffte er sich auch Zugang zum Tresor. Während des Vorfalls betrat auch ein weiterer Mann, der sich ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter ausgab, das Wohnhaus. Die mutmaßlichen Betrüger waren in mehreren Wohnräumen unterwegs und erklärten dann, etwas aus dem Auto holen zu müssen. Als die Männer jedoch nicht zurückkehrten, wurde die Seniorin misstrauisch und bemerkte, dass die Unbekannten ihren Tresor leergeräumt hatten. Sie informierte die Polizei.

Eine Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:18

    POL-RE: Recklinghausen: 15-Jährige im Bus belästigt

    Recklinghausen (ots) - Nach einer sexuellen Belästigung in einem Bus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 15-Jährige aus Datteln saß am Mittwochmittag in einem Bus (SB 20 Richtung Herne). Dort wurde sie mehrfach von einem Fahrgast angesprochen, der neben ihr saß. Unter anderem fragte er nach der Handynummer des Mädchens. Irgendwann legte der Unbekannte seine Hand auf ihr Knie und berührte dann auch ihren ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:17

    POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche bemerken Exhibitionisten

    Recklinghausen (ots) - In der Recklinghäuser Innenstadt hat sich gestern Abend ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten. Zwei Freundinnen (14 Jahre und 13 Jahre aus Recklinghausen) bemerkten gegen 20:30 Uhr einen Mann, der aus einer Seitenstraße (Bereich Herrenstraße) kam. Seine Hose war heruntergelassen und sein Geschlechtsteil war entblößt. Die Mädchen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:54

    POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub gesucht - Ergänzung

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Abend, zwischen 18:00 und 18:55 Uhr, soll es in einer Gasse an der Straße "Erlbruch" in Recklinghausen zu einem Raub gekommen sein. Zwei Täter forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und einem Smartphone von zwei Jugendlichen (14 und 15 Jahre alt, aus Recklinghausen). Außerdem führten die Täter einen Taser, ein Messer und einen Teleskopschlagstock mit sich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren