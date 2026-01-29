Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Recklinghausen (ots)

Mutmaßliche Betrüger haben am Mittwochvormittag Bargeld und Schmuck aus einem Tresor gestohlen. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer Seniorin an der Dimker Allee. Er gaukelte ihr vor, für die Firma Telekom zu arbeiten und Anschlüsse und Leitungen überprüfen zu müssen. Mit dieser Masche verschaffte er sich auch Zugang zum Tresor. Während des Vorfalls betrat auch ein weiterer Mann, der sich ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter ausgab, das Wohnhaus. Die mutmaßlichen Betrüger waren in mehreren Wohnräumen unterwegs und erklärten dann, etwas aus dem Auto holen zu müssen. Als die Männer jedoch nicht zurückkehrten, wurde die Seniorin misstrauisch und bemerkte, dass die Unbekannten ihren Tresor leergeräumt hatten. Sie informierte die Polizei.

Eine Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

