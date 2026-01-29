Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Spuren im Schnee führen Polizei zu mutmaßlichem Dieb

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann stellen und vorläufig festnehmen. Eine Überwachungskamera nahm gegen 03:30 Uhr einen Mann auf, der eine Baustelle an der Glück-Auf-Straße betrat und vermutlich Kabel entwenden wollte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort nicht antreffen - allerdings wurden die Beamtinnen und Beamten direkt neben den Kabeltrommeln auf Schuhabdrücke im Schnee aufmerksam, die zu einer Fahrradreifenspur führten. Ein Streifenwagen folgte dieser Spur bis zu einem Kreisverkehr an der Joachimstraße und traf dort auf einen 34-Jähirgen Dorstener (aktuell ohne festen Wohnsitz). Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten und durchsuchten den Mann. Er hatte mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Kabelschere, dabei. Auf der Baustelle hatte er offenbar keine Beute gemacht, allerdings ergab eine Überprüfung, dass sein E-Bike und der Akku zur Fahndung ausgeschrieben waren und vermutlich aus einem Diebstahl stammen. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

