PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Polizei Reutlingen/Recklinghausen: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft

Recklinghausen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, und eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben gestern eine überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben. Auch die Polizei Recklinghausen war an dem Einsatz beteiligt. Die Beamtinnen und Beamte nahmen drei Männer fest und durchsuchten mehrere Wohnungen.

Hier die Pressemeldung der Polizei Reutlingen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751

Rückfragen bitte an:

Martin Ralff, Polizeipräsidium Reutlingen, 071217942-1105

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:35

    POL-RE: Dorsten/ Oer-Erkenschwick: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Dorsten: Nach einem Einbruch am Friesenweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwochnachmittag (13:30 Uhr bis 16:40 Uhr) ein Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. In der Zeit von ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:12

    POL-RE: Dorsten: Spuren im Schnee führen Polizei zu mutmaßlichem Dieb

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann stellen und vorläufig festnehmen. Eine Überwachungskamera nahm gegen 03:30 Uhr einen Mann auf, der eine Baustelle an der Glück-Auf-Straße betrat und vermutlich Kabel entwenden wollte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort nicht antreffen - allerdings wurden die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:32

    POL-RE: Dorsten: falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs

    Recklinghausen (ots) - Mutmaßliche Betrüger haben am Mittwochvormittag Bargeld und Schmuck aus einem Tresor gestohlen. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer Seniorin an der Dimker Allee. Er gaukelte ihr vor, für die Firma Telekom zu arbeiten und Anschlüsse und Leitungen überprüfen zu müssen. Mit dieser Masche verschaffte er sich auch Zugang zum Tresor. Während des Vorfalls betrat auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren