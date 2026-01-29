Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Polizei Reutlingen/Recklinghausen: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft
Recklinghausen (ots)
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, und eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben gestern eine überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben. Auch die Polizei Recklinghausen war an dem Einsatz beteiligt. Die Beamtinnen und Beamte nahmen drei Männer fest und durchsuchten mehrere Wohnungen.
Hier die Pressemeldung der Polizei Reutlingen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751
