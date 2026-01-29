Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Polizei Reutlingen/Recklinghausen: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft

Recklinghausen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, und eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben gestern eine überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben. Auch die Polizei Recklinghausen war an dem Einsatz beteiligt. Die Beamtinnen und Beamte nahmen drei Männer fest und durchsuchten mehrere Wohnungen.

Hier die Pressemeldung der Polizei Reutlingen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751

Rückfragen bitte an:

Martin Ralff, Polizeipräsidium Reutlingen, 071217942-1105

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell