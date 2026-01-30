Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache

Recklinghausen (ots)

Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Martin Holz wird ab dem 1. Februar neuer Wachleiter der Polizeiwache Bottrop. Er löst damit EPHK Stefan Kramps ab, der nach acht Jahren als Wachleiter in den Ruhestand geht. "Mit Herrn Kramps entlasse ich einen geschätzten Kollegen in den Ruhestand. Er war jahrzehntelang in meiner Behörde tätig und hat hier hervorragende Arbeit geleistet, unter anderen als Dienstgruppenleiter in Herten und Recklinghausen, später in der Leitstelle und zuletzt eben als Wachleiter", bilanziert Polizeipräsidentin Friedrike Zurhausen.

Nahtlos knüpft sein Nachfolger an die Stelle des Wachleiters in Bottrop, zuständig für die Städte Bottrop und Gladbeck, an.

"Martin Holz ist bereits seit 2020 Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Bottrop und Gladbeck, also gut vertraut mit den Gegebenheiten der Stadt. Ich freue mich, dass dieser erfahrene und engagierte Kollege die Leitung der Wache Bottrop übernimmt und so nahtlos an die gute Arbeit seines Vorgängers anknüpft", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

In Bottrop fuhr Holz zunächst ab September 1997 Streife. Anschließend durchlief er mehrere Stationen innerhalb des Polizeipräsidiums Recklinghausen, bevor er 2020 als Dienstgruppenleiter nach Bottrop zurückkehrte.

Der Erste Polizeihauptkommissar freut sich auf die neue Funktion und die gute Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern. "Die Verantwortung für die polizeilichen Aufgaben in einer großen Stadt wie Bottrop sowie der Stadt Gladbeck zu tragen, ist eine Herausforderung, die ich gerne angehe, aber auch mit dem notwendigen Respekt", so der 55-Jährige.

Holz ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit kümmert er sich um seinen kleinen Bauernhof und seine Tiere. Außerdem engagiert er sich im Schützenverein und als Jäger.

