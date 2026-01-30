PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache

POL-RE: Bottrop: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Martin Holz wird ab dem 1. Februar neuer Wachleiter der Polizeiwache Bottrop. Er löst damit EPHK Stefan Kramps ab, der nach acht Jahren als Wachleiter in den Ruhestand geht. "Mit Herrn Kramps entlasse ich einen geschätzten Kollegen in den Ruhestand. Er war jahrzehntelang in meiner Behörde tätig und hat hier hervorragende Arbeit geleistet, unter anderen als Dienstgruppenleiter in Herten und Recklinghausen, später in der Leitstelle und zuletzt eben als Wachleiter", bilanziert Polizeipräsidentin Friedrike Zurhausen.

Nahtlos knüpft sein Nachfolger an die Stelle des Wachleiters in Bottrop, zuständig für die Städte Bottrop und Gladbeck, an.

"Martin Holz ist bereits seit 2020 Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Bottrop und Gladbeck, also gut vertraut mit den Gegebenheiten der Stadt. Ich freue mich, dass dieser erfahrene und engagierte Kollege die Leitung der Wache Bottrop übernimmt und so nahtlos an die gute Arbeit seines Vorgängers anknüpft", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

In Bottrop fuhr Holz zunächst ab September 1997 Streife. Anschließend durchlief er mehrere Stationen innerhalb des Polizeipräsidiums Recklinghausen, bevor er 2020 als Dienstgruppenleiter nach Bottrop zurückkehrte.

Der Erste Polizeihauptkommissar freut sich auf die neue Funktion und die gute Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern. "Die Verantwortung für die polizeilichen Aufgaben in einer großen Stadt wie Bottrop sowie der Stadt Gladbeck zu tragen, ist eine Herausforderung, die ich gerne angehe, aber auch mit dem notwendigen Respekt", so der 55-Jährige.

Holz ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit kümmert er sich um seinen kleinen Bauernhof und seine Tiere. Außerdem engagiert er sich im Schützenverein und als Jäger.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:42

    POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger erbeutet Schmuck

    Recklinghausen (ots) - "Am Timpenkotten" war gestern Mittag ein "falscher Wasserwerker" unterwegs. Der Unbekannte klingelte an der Wohnungstür einer Seniorin, gab sich als Handwerker aus und fragte sie, ob die "Warmwasserfunktion" bei ihr aktuell funktionieren würde. Der Unbekannte beauftragte die Frau, in ihr Badezimmer zu gehen und die Wassertemperatur zu prüfen. Als die Seniorin kurze Zeit später zur Tür ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:34

    POL-RE: Herten: Mann überfällt Seniorin

    Recklinghausen (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl an der Elper Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Als eine Seniorin am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ihren Müll entsorgte und dabei für eine kurze Zeit ihre Wohnungstür offenstehen ließ, nutzte ein bislang unbekannter Mann die Gelegenheit und verschaffte sich Zugang zu ihrem Schlafzimmer. Die Tür des Schlafzimmers schloss er hinter sich ab. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren