Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger erbeutet Schmuck

Recklinghausen (ots)

"Am Timpenkotten" war gestern Mittag ein "falscher Wasserwerker" unterwegs. Der Unbekannte klingelte an der Wohnungstür einer Seniorin, gab sich als Handwerker aus und fragte sie, ob die "Warmwasserfunktion" bei ihr aktuell funktionieren würde. Der Unbekannte beauftragte die Frau, in ihr Badezimmer zu gehen und die Wassertemperatur zu prüfen. Als die Seniorin kurze Zeit später zur Tür zurückkehrte, war der Mann bereits verschwunden. Er hatte sich in der Zwischenzeit Zugang zum Schlafzimmer verschafft und mehrere Schmuckstücke entwendet.

Der mutmaßliche Betrüger wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 Meter -1,75 Meter - 40-45 Jahre alt - sprach gebrochenes deutsch - schwarze Arbeiterkleidung mit bräunlichen Akzenten - dunkle Cappy

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell