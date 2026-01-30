Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Audi Q7 gestohlen
Recklinghausen (ots)
Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter stahlen in der vergangenen Nacht einen weißen Audi Q7 mit Kennzeichen aus Recklinghausen. Das Auto stand im Bereich Am Urnenfeld/ Cheruskerstraße. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.
