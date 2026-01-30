POL-RE: Castrop-Rauxel: Audi Q7 gestohlen

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum an der Ziegelstraße auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Es handelt sich um einen schwarzen BMX X6 mit Recklinghäuser Kennzeichen. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia ...

