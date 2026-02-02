PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: 46-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit dem Vormittag des 31.01.2026 wird ein 46-jähriger Mann vermisst. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte der Vermisste mit seinem PKW (Toyota Avensis, grau, Lörracher Kennzeichen) unterwegs sein.

Sein letzter Aufenthaltsort ist unbekannt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Er ist ca. 165 cm groß, hat dunkelblonde Haare, Bekleidung unbekannt.

Die Angehörigen sind mit der Verbreitung des Lichtbilds einverstanden. Das Bild kann beim Fahndungsportal der Polizei eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/vermisstenfahndung-grenzach-wyhlen/

Hinweise nimmt die Polizei in Freiburg, unter 07761 934-500, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

ts

