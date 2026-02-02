PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 30.01.2026, 22.00 Uhr und Montagmorgen, 02.02.2026 Zutritt in eine Schule in der Straße "Brand". Der oder die Täter versuchten gewaltsam die Türe zum Lehrerzimmer zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Diese und eine weitere Türe wurden von den Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob was entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Brand gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:03

    POL-FR: Simonswald: Zimmerbrand ohne Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 30.01.2026, gegen 20:00 Uhr gingen mehrere Notrufe anlässlich eines Brandes in einer Unterkunft in der Straße «Eichhof» in Simonswald ein. Als die Polizei eintraf, hatte die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Simonswald den Brand in einem Zimmer bereits gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen war wohl eine Matratze und in der Folge ein Hochbett in Brand geraten. Als das ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:00

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Zwei Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich am Sonntag, 01.02.2026, in der Stadtstraße im Freiburgers Stadtteil Herdern zwei geparkte Autos beschädigt und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der oder die vermeintliche Unfallverursacher/-in habe nach derzeitigen Erkenntnissen die Stadtstraße in Richtung Urbanstraße befahren und sei ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:05

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: 46-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Seit dem Vormittag des 31.01.2026 wird ein 46-jähriger Mann vermisst. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte der Vermisste mit seinem PKW (Toyota Avensis, grau, Lörracher Kennzeichen) unterwegs sein. Sein letzter Aufenthaltsort ist unbekannt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Er ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren