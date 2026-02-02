Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 30.01.2026, 22.00 Uhr und Montagmorgen, 02.02.2026 Zutritt in eine Schule in der Straße "Brand". Der oder die Täter versuchten gewaltsam die Türe zum Lehrerzimmer zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Diese und eine weitere Türe wurden von den Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob was entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Brand gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

