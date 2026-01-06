PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hoher Schaden nach Brand eines Firmengebäudes

Aerzen (ots)

Am Montag (05.01.2026) brannte in Aerzen eine Holzverarbeitungsstätte nieder. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde der Brand gegen 23:15 Uhr durch einen Zeugen über den Notruf gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte in der Reinerbecker Straße, stand bereits ein Teil des Gebäudes in Vollbrand. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Im Einsatz waren über 150 Kräfte der Feuerwehren aus Aerzen und Hameln.

Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden zunächst evakuiert. Die Anwohner konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit unklar ist.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

