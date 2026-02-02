PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Teilnahme am Straßenverkehr trotz Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, den 01.02.2026 konnte gegen 21:15 Uhr in der Parkstraße in Titisee eine anlasslose Verkehrskontrolle bei einem 31-jährigen Verkehrsteilnehmer durchgeführt werden. Durch die Beamten konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden, weshalb bei diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser führte zu einem Ergebnis von knapp ein Promille. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Autoschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/Schrei

