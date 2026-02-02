PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand von Pkw auf Kundenparkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.01.2026, gegen 15.10 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Discounter in der Straße "Im Kränzliacker" in Friedlingen gerufen, da auf dem dortigen Kundenparkplatz ein Pkw brennen würde. Die erste Brandbekämpfung fand durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mittels Feuerlöscher statt. Die Feuerwehr konnte den Brand abschließend ablöschen. Nachdem der Pkw auf dem Kundenparkplatz abgestellt wurde brach wohl Minuten später ein Brand im Bereich des Motors aus. Ein technischer Defekt wird als Ursache vermutet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

