Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Diebstahl aus Fahrzeug
Am Wochenende gelangte ein Dieb in ein Auto in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag stand der Pkw eines 43-Jährigen in der Günzburger Straße. Ein Dieb öffnete auf unbekannte Art und Weise den Ford. Dann durchwühlte er das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Dabei fand er etwas Bargeld und eine Dashcam. Beides nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0104212 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

