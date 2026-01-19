Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BAB A8) A8, Parkplatz Widderstall, Fahrtrichtung Stuttgart, schwerer LKW-Unfall

Ulm (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02.51 Uhr, ereignet sich auf der BAB A8 ein schwerer LKW-Unfall. Bei KM 144 in Fahrtrichtung Stuttgart hält ein LKW verkehrsbedingt (Stau wegen einem Pannenfahrzeug) auf der rechten Fahrspur an. Ein direkt hinter diesem LKW fahrender 2. LKW hält ebenso an. Ein 3. LKW fährt, aus noch ungeklärter Ursache, auf den 2. LKW auf und schiebt diesen auf den 1. LKW. Hierbei werden die LKW-Fahrer der beiden hinteren LKW´s schwerverletzt. Die Verkehrspolizei ist vor Ort und die Unfallaufnahme dauert an. Zur Zeit ist die BAB A8 in diesem Bereich gesperrt. Eine Ableitung bei der Anschlussstelle Merklingen wird durch die Autobahnmeisterei eingerichtet. Zum Unfallhergang und der Schadenshöhe dauern die Ermittlungen an. Rettungsdienst und Hilfeleister sind vor Ort.

