Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Raser angezeigt

Mehrere Geschwindigkeitsverstöße verfolgte die Verkehrspolizei Laupheim in der Nacht von Freitag auf Samstag in Biberach

Ulm (ots)

Zu schnelles Fahren ist eines der Hauptunfallursachen. Um diese nachhaltig zu bekämpfen kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes Laupheim die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Memminger Straße. Dort darf man mit maximal 50 km/h fahren. Im Zeitraum von 22.45 bis 0.15 wurden bei der Kontrolle insgesamt 53 Autos und 7 Lkw überprüft. Die allermeisten hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Einen 18jährigen BMW und einen 28jährigen VW-Fahrer erwartet jeweils ein Bußgeld, weil sie zwischen 20 und 40 km/h zu schnell gefahren sind. Zum Fußgänger wird wohl ein weiterer 19jähriger BMW-Fahrer. Der war kurz vor Mitternacht mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h statt den erlaubten 50 km/hunterwegs. Zu einem saftigen Bußgeld erwartet den jungen Fahranfänger in der Probezeit auch ein Fahrverbot. Nach Rechtskraft des Bußgeldverfahrens wird sich die für ihn zuständige Führerscheinstellt auch noch mit dem Fall befassen müssen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0097813)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell