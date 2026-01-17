Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Drängler verliert seinen Führerschein

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, weil es einem Autofahrer nicht schnell genug ging.

Ulm (ots)

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Kuhbergring und Erbacher Straße in Ulm. Ein 43jähriger Fahrer eines Mercedes V-Klasse ordnete sich zunächst ordnungsgemäß hinter einem weißen Kastenwagen mit gelber Aufschrift auf der Linksabbiegespur in Richtung Ulm ein. Offensichtlich dauerte ihm der Abbiegevorgang des Kastenwagens zu lange. Da er nicht weiter warten wollte, zog der Mercedesfahrer kurzerhand auf der Rechtsabbiegespur an dem Kastenwagen vorbei. Er bog dann unmittelbar vor dem Wartenden nach links in Richtung Ulm auf die B311, Erbacher Straße ab. Unglücklicher Weise übersah er eine Autofahrerin, die auf der B311 aus Richtung Ulm in Richtung Erbach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit der 21jährigen Audi-Fahrerin. Nach Schätzungen der Polizei entstand bei der Kollision ein Sachschaden von mindestens 11.000 EU. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Das Drängeln des 43jährigen Mercedesfahrers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm als Straßenverkehrsgefährdung beurteilt. Er hatte offensichtlich des schnelleren Fortkommens wegen den Kastenwagen rechts überholt und dabei einen folgenschweren Verkehrsunfall mit der Audi-Fahrerin verursacht. Wer sich so verhält, zeigt, dass er zum Führen von Autos im Straßenverkehr ungeeignet ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurde deshalb sein Führerschein beschlagnahmt. Aus dem drängelnden Autofahrer wurde nunmehr ein Fußgänger. Der Fahrer des Kastenwagens und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0095270)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell