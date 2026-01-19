Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Sonntag um 21.40 ein 28-Jähriger. In der Hindenburgstraße hatte die Verkehrspolizei Heidenheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Der Fahrer des Audi missachtete das Anhaltezeichen und fuhr einfach weiter in Richtung A7. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Fahrer zu stoppen. Bei der Kontrolle stellte die Streife bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubtem. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 28-Jährige tatsächlich intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Seinen Audi musste er stehen lassen.

