Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kraftstoff abgezapft
Unbekannte zapften am Wochenende Diesel aus drei Lastern in Ulm-Lehr.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag waren Diebe vor einem Firmengelände in der Straße Im Lehrer Feld zu gange. Dort standen drei Lkw. Sie öffneten die Tankdeckel an den Fahrzeugen und zapften mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Lastern ab. Mit dem Kraftstoff flüchteten die Diebe. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0104596

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

