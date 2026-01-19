Ulm (ots) - Am Montagmorgen, gegen 02.51 Uhr, ereignet sich auf der BAB A8 ein schwerer LKW-Unfall. Bei KM 144 in Fahrtrichtung Stuttgart hält ein LKW verkehrsbedingt (Stau wegen einem Pannenfahrzeug) auf der rechten Fahrspur an. Ein direkt hinter diesem LKW fahrender 2. LKW hält ebenso an. Ein 3. LKW fährt, aus noch ungeklärter Ursache, auf den 2. LKW auf und ...

mehr