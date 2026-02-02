Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall an der Kreuzung "Hasenloch" führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 12.30 Uhr, kam es an der Kreuzung "Hasenloch" zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Pkws beteiligt waren.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer, eine 81-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 64-jährige Pkw-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 317 von Steinen kommend in Richtung Lörrach. An der Kreuzung "Hasenloch" mussten der 44-Jährige sowie die 81-Jährigen wegen der Lichtzeichenanlage anhalten. Die 64-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Pkw der 81-Jährigen auf. Deren Pkw wurde auf den vor ihm stehenden Pkw des 44-Jährigen geschoben. Die 81-Jährige sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Pkw der 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es um den Bereich der Kreuzung bis gegen 14.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

