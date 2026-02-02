PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann fährt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit Kleintransporter gegen Straßenlaterne und ein Geländer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 17.50 Uhr, touchierte nach bisherigen Erkenntnissen ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zunächst in der Rechbergstraße eine Straßenlaterne. Im weiteren Verlauf kollidierte er dann beim Abbiegen von der Steinenstraße nach links in die Brückenstraße mit einem Geländer. Der 23-Jährige ergriff fußläufig die Flucht. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 23-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er den Kleintransporter unter Einfluss von Alkohol gefahren habe. Während des Transportes in das Krankenhaus leistete der 23-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Auch wurde der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an dem Kleintransporter wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

