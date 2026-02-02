POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Schillerstraße
Zeppelinstraße - zwei Leichtverletzte
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 12.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Schillerstraße / Zeppelinstraße zu einem Unfall, an welchem zwei Pkws beteiligt waren. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Zeppelinstraße und wollte die Schillerstraße in Richtung Brühlstraße überqueren. Dabei übersah sie offensichtlich einen auf der Schillerstraße fahrenden, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Der 38-jährgie Pkw-Fahrer sowie dessen 29-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.
