Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Kollision im Kurvenbereich- 2 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 16:15 Uhr kam es auf der L152 von Rickenbach in Fahrtrichtung Bad Säckingen zu einer Kollision zwischen einem Dacia und einem Audi. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 69-jährige Dacia-Fahrer aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Audi einer 20-Jährigen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 19-jährige Mitfahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte beim 69-Jähriger Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest vor Ort durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutprobe in einem Krankenhaus erhoben wurde. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch zwei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

