Polizei Düren

POL-DN: Orientierungslos in Jülich gestrandet und Schüler bestohlen

Jülich (ots)

Polizeibeamte der Wache Jülich konnten zwei Taschendiebe überführen und in Gewahrsam nehmen. Die beiden Männer aus dem Raum Düsseldorf waren unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln zuvor orientierungslos in Jülich gestrandet.

Am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 08:00 Uhr erhielten Beamte der Polizeiwache Jülich einen Einsatz "Verdächtige Personen" an der Sekundarschule in der Linnicher Straße. Vor Ort konnten sie an einer Bushaltestelle zwei 54- und 49-jährige Männer aus dem Raum Düsseldorf feststellen, die erheblich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln standen und sowohl räumlich als auch zeitlich vollkommen desorientiert wirkten.

Bei der Durchsuchung der Personen nach Ausweispapieren fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln auch ein Tablet, welches offensichtlich nicht den Personen gehörte. Der zugehörige Geschädigte konnte in der Schule schnell ermittelt werden. Der Schüler hatte nach eigenen Angaben vor der Schule kurz mit den beiden Verdächtigen gesprochen und ihnen auf Nachfrage sein Frühstück überlassen. Kurze Zeit später stellte er dann in der Schule fest, dass sein Tablet entwendet wurde. Die Beamten konnten dem Geschädigten das Gerät unbeschädigt aushändigen.

Da die beiden Beschuldigten aufgrund ihres akuten Zustandes nicht gewahrsamsfähig waren, wurden sie letztlich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

