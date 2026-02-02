PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Rödingen - die Polizei bittet um Hinweise

Titz (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Rödingen ein und durchwühlten dieses nach Diebesgut. Ob und wenn ja was entwendet wurde ist derzeit unklar.

In der Zeit zwischen Samstag (31.01.2026) 16:30 Uhr und Sonntag (01.02.2026) 14:00 Uhr nutzten die Täter auf der Suche nach Diebesgut die Abwesenheit der Bewohner. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Garten und drangen dann widerrechtlich in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Was genau entwendet wurde, konnte der Wohnungsinhaber bei der Aufnahme des Tatortes noch nicht genau sagen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

