PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Täter entwendeten Bargeld und Wohnungstür

Düren (ots)

Am Freitag (30.01.2026) kam es zwischen 14:00 Uhr und 20:59 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. Dabei beschädigten sie den Türrahmen und entwendeten die komplette Wohnungstür aus Holz. Zusätzlich wurde Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Insbesondere der Abtransport der Wohnungstür dürfte für unbeteiligte Dritte auffällig gewesen sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Trickbetrüger bei Seniorin erfolgreich

    Niederzier (ots) - Trickbetrügern gelang es am Mittwoch (28.01.2026) , eine Seniorin aus Niederzier um ihr Erspartes zu bringen. Die Täter kontaktierten die 84-jährige Frau telefonisch und brachten sie unter dem Vorwand eines Unfalls dazu, 20.000,- Euro zur Abholung bereitzuhalten. Gegen 14:30 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. In der Leitung war ein Anrufer der schilderte, dass ihr Sohn einen schweren ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Maschine in Firma explodiert und gerät in Brand

    Kreuzau (ots) - In der Nacht zu Freitag (30.01.2026) kam es in einer Firma am Windener Weg zu einem Brand. Grund dafür war die Explosion einer Maschine. Gegen 01:35 Uhr explodierte die Maschine in einer Firmenhalle und fing Feuer. Das Feuer konnte durch die in der Hallendecke angebrachte Wasserlöschanlage noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zu der Explosion kam es nach jetzigem ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Gefälschte Kennzeichen und respektloses Verhalten führen zu Strafanzeigen

    Düren (ots) - Beim Versuch die Ahndung eines Verkehrsverstoßes in der Van-der-Giese-Straße zu verhindern, kam es gestern Nachmittag (29.01.2026) zu einem Gerangel zwischen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Begleiterin des hinzukommenden Fahrzeugführers. Dieser flüchtete daraufhin mit dem Pkw. Seine handgreifliche Begleiterin konnte kurze Zeit später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren