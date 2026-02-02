Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Täter entwendeten Bargeld und Wohnungstür

Düren (ots)

Am Freitag (30.01.2026) kam es zwischen 14:00 Uhr und 20:59 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. Dabei beschädigten sie den Türrahmen und entwendeten die komplette Wohnungstür aus Holz. Zusätzlich wurde Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Insbesondere der Abtransport der Wohnungstür dürfte für unbeteiligte Dritte auffällig gewesen sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

