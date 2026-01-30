Polizei Düren

POL-DN: Trickbetrüger bei Seniorin erfolgreich

Niederzier (ots)

Trickbetrügern gelang es am Mittwoch (28.01.2026) , eine Seniorin aus Niederzier um ihr Erspartes zu bringen. Die Täter kontaktierten die 84-jährige Frau telefonisch und brachten sie unter dem Vorwand eines Unfalls dazu, 20.000,- Euro zur Abholung bereitzuhalten.

Gegen 14:30 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. In der Leitung war ein Anrufer der schilderte, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sei. Er müsse für die entstandenen Schäden haften. Nach der Frage, wieviel Bargeld die arglose Seniorin zuhause habe, forderte er sie auf, alles verfügbare Geld in eine Tüte zu packen und diese zur Abholung bereitzuhalten. Außerdem wies er die Seniorin an, mit niemanden über den Vorfall zu sprechen. Ausdrücklich als "Polizei" vorgestellt hatte sich der Anrufer im Gespräch nicht.

Wenig später erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten, um, wie vereinbart, das Geld abzuholen. Die mit 20.000,- Euro Bargeld bestückte Tüte nahm er an sich. Zudem fragte er die Geschädigte, ob sie darüber hinaus noch weiteres Bargeld und Schmuck habe. Mit der übergebenen Tatbeute entfernte sich der Täter schließlich aus der Wohnung. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich - 35 - 45 Jahre alt - ca. 175cm - kein Bart

Bekleidet war die Person zur Tatzeit mit einer Jeans, einem beigefarbenen T-Shirt und einem Sakko. Die Person sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise der Polizei - So schützen Sie sich vor Betrug durch falsche Polizeibeamte:

- Die Polizei ruft Sie niemals mit der Notrufnummer 110 an. Lassen Sie sich den Namen geben, legen Sie auf und rufen Sie selbst bei Ihrer örtlichen Polizeibehörde zurück. Nutzen Sie dafür niemals die Rückruftaste, sondern wählen Sie die Nummer manuell.

- Geben Sie niemals telefonisch Auskünfte über Bargeld, Schmuck, Wertsachen oder Kontodaten.

- Die Polizei fordert niemals dazu auf, Geld oder Wertsachen zur "Aufbewahrung" zu übergeben.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit - sprechen Sie mit Angehörigen oder vertrauten Personen.

- Wenn ein angeblicher Polizist vor Ihrer Tür steht: Lassen Sie

sich den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der echten 110 an.

- Warnen Sie bitte auch ältere Familienmitglieder und Nachbarn vor

dieser Betrugsmasche!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell