Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Besitzer von Werkzeugkoffer gesucht + Schmuck und Sporttasche in Ober-Mörlen erbeutet +

Giessen (ots)

Butzbach: Werkzeugkoffer gefunden / Polizei sucht Besitzer -

Die Butzbacher Polizei bittet bei der Zuordnung von 5 Werkzeugkoffer um Mithilfe. Am 12.01.2026 (Montag) wurden die leeren Behältnisse für Werkzeuge der Marke "De Walt" am Waldrand im Bereich der Kirchgönser / Ebersgönser Straße aufgefunden. Die Polizei kann die Kunststoffkoffer derzeit nicht zuordnen und schließt nicht aus, dass der Fund im Zusammenhang mit einer Straftat steht und die dazugehörigen Werkzeuge, ein Winkelschleifer, ein Bohrhammer, ein Akku-Schrauber, ein Fuchsschwanz sowie eine Handkreissäge gestohlen wurden. Hinweise zur Herkunft bzw. zum Besitzer der Koffer nehmen die Ermittler der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 / 70430 entgegen.

Ober-Mörlen: Wohnungseinbruch -

Gestern Nachmittag rückte ein Einfamilienhaus in der Hasselhecker Straße in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 14.10 Uhr und 19.10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fielen ihnen Schmuck sowie eine schwarze Sporttasche in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Schäden an der Terrassentür belaufen sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 / 70430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

