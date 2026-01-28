Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: STADT+LANDKREIS GIEßEN: In Kita eingestiegen + In geparkte Autos gekracht
Giessen (ots)
Gießen: In Kita eingestiegen
Eine Kindertagesstätte in der Lützellindener Straße war das Ziel eines Einbrechers. Zwischen gestern, 19 Uhr und heute Morgen, 6.50 Uhr, drang der Unbekannte in die Räume der Kita ein. Nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte, öffnete er auf der Suche nach Wertgegenständen im Inneren gewaltsam mehrere Schränke. Es ist noch unklar, ob der Einbrecher etwas mitnahm. Er entkam unbemerkt.
Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.
Gießen: In geparkte Autos gekracht - Zeugen gesucht
Am Montag (26.1.) krachte ein unbekanntes Auto in zwei geparkte Pkw. Dabei wurden der VW und der Seat ineinandergeschoben und erheblich beschädigt, es entstanden mehrere Tausend Euro Schaden. Statt sich um den Unfall zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen, fuhr der Verursacher einfach davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 13.15 Uhr in der Straße Margaretenhütte in Höhe der Hausnummer 36.
Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.
