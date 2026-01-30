Polizei Düren

POL-DN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Am Mittwochabend (29.01.2026) kam es gegen 20:20 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Kreisverkehr L12 / Pierer Straße / Mittelstraße.

Eine 24-jährige Frau aus Eschweiler befuhr mit ihrem Pkw die L12 aus Fahrtrichtung Inden kommend in Richtung Mittelstraße. Als sie am genannten Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung Mittelstraße nahm, leuchtete ihr mindestens eine bislang unbekannte Person gezielt mit mehreren Laserpointerlichtern ins Gesicht. Nach Angaben der Geschädigten seien ihr mindestens drei Lichtpunkte direkt in die Augen gestrahlt worden.

Die Frau ging davon aus, dass das Laserlicht aus Richtung der Unterführung an der Mittelstraße kam und fuhr in diese Richtung weiter. Dort konnte sie jedoch keine verdächtigen Personen mehr feststellen.

Die 24-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Augenbereich und beabsichtigte, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Kreisverkehrs oder der Unterführung Mittelstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

