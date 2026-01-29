PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Friedlicher Protestmarsch durch die Innenstadt

Düren (ots)

Eine durch den Kurdischen Kulturverein Düren angekündigte Demonstration zum Thema "Freiheit für Kurdistan" am Mittwochabend (28.01.2026) in der Dürener Innenstadt verlief weitestgehend störungsfrei und wie vom Veranstalter geplant.

Gegen 18:00 Uhr versammelten sich auf dem Kaiserplatz bis zu 700 kurdische Demonstranten, um friedlich ihre Solidarität mit Nordsyrien zu bekunden. Wie geplant bewegte sich der Demonstrationszug im Anschluss auf dem abgesprochenen Weg durch die Dürener Innenstadt.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation in Syrien, die die Thematik stark emotionalisiert, begleitete die Polizei die Veranstaltung mit deutlich sichtbarer Präsenz. Ziel der polizeilichen Maßnahmen war einerseits der Schutz des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf Versammlungsfreiheit und öffentliche Meinungsäußerung; andererseits wurde unmissverständlich klargestellt, dass Gewalt und unfriedlicher Protest in Düren keinen Platz haben und ein konsequentes Einschreiten des Rechtsstaates nach sich zieht.

Gegen 20:00 Uhr beendete der Veranstalter die Versammlung planmäßig nach einer Abschlusskundgebung ebenfalls auf dem Kaiserplatz.

Im Zusammenhang mit der Versammlung leitete die Polizei zwei Strafverfahren wegen Beleidung und einer versuchten Körperverletzung ein. Insgesamt kann aber von einem friedlichen und störungsfreien Ablauf gesprochen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:19

    POL-DN: Gleich drei Einbrüche in Inden - Die Polizei sucht Zeugen

    Inden (ots) - Zwischen Dienstag (27.01.2026), 12:15 Uhr, und Mittwoch (28.01.2026), 07:50 Uhr, gerieten zwei Dienstleistungsbetriebe und eine Arztpraxis in der Rathausstraße in das Visier von Einbrechern. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Nagelstudio sowie zu einem Fußpflegestudio. In beiden Betrieben wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke durchwühlt. Der oder ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:56

    POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Personen leicht verletzt

    Nörvenich (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.01.2026) kam es in einem Kreuzungsbereich auf der Rather Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Rather Straße aus Richtung Rath in Richtung Nörvenich. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Pkw eine nicht gewidmete Straße, die die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren