POL-DN: Friedlicher Protestmarsch durch die Innenstadt

Düren (ots)

Eine durch den Kurdischen Kulturverein Düren angekündigte Demonstration zum Thema "Freiheit für Kurdistan" am Mittwochabend (28.01.2026) in der Dürener Innenstadt verlief weitestgehend störungsfrei und wie vom Veranstalter geplant.

Gegen 18:00 Uhr versammelten sich auf dem Kaiserplatz bis zu 700 kurdische Demonstranten, um friedlich ihre Solidarität mit Nordsyrien zu bekunden. Wie geplant bewegte sich der Demonstrationszug im Anschluss auf dem abgesprochenen Weg durch die Dürener Innenstadt.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation in Syrien, die die Thematik stark emotionalisiert, begleitete die Polizei die Veranstaltung mit deutlich sichtbarer Präsenz. Ziel der polizeilichen Maßnahmen war einerseits der Schutz des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf Versammlungsfreiheit und öffentliche Meinungsäußerung; andererseits wurde unmissverständlich klargestellt, dass Gewalt und unfriedlicher Protest in Düren keinen Platz haben und ein konsequentes Einschreiten des Rechtsstaates nach sich zieht.

Gegen 20:00 Uhr beendete der Veranstalter die Versammlung planmäßig nach einer Abschlusskundgebung ebenfalls auf dem Kaiserplatz.

Im Zusammenhang mit der Versammlung leitete die Polizei zwei Strafverfahren wegen Beleidung und einer versuchten Körperverletzung ein. Insgesamt kann aber von einem friedlichen und störungsfreien Ablauf gesprochen werden.

