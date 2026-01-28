Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Personen leicht verletzt

Nörvenich (ots)

Am Dienstagnachmittag (27.01.2026) kam es in einem Kreuzungsbereich auf der Rather Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Rather Straße aus Richtung Rath in Richtung Nörvenich. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Pkw eine nicht gewidmete Straße, die die L263 und die L495 verbindet, in Fahrtrichtung L495. Im Kreuzungsbereich der Rather Straße und der nicht gewidmeten Straße übersah der 27-Jährige den vorfahrtsberechtigten von links kommenden 34-Jährigen und kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide wurden mit jeweils mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.500,- Euro.

