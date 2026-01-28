Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche - Minderjährige E-Scooter-Fahrerin angefahren und geflüchtet

Kreuzau (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.2026) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete nach dem Unfall.

Gegen 08:10 Uhr befuhr eine 16-Jährige aus Düren mit ihrem E-Scooter einen Gehweg an der Kreuzauer Straße von Niederau nach Kreuzau. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Kreuzauer Straße in Richtung Dürener Straße, ebenfalls von Niederau nach Kreuzau. Der Pkw-Fahrer bog im Bereich Kreuzauer Straße/Dürener Straße nach rechts auf einen Privatweg ab und übersah die auf dem Gehweg fahrende E-Scooter-Fahrerin. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden am E-Scooter entstand nicht.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Angaben der 16-Jährigen um einen silbernen Kombi eines ihr unbekannten Herstellers. Als Fragmentkennzeichen konnte "DN-NQ" abgelesen werden. Den Fahrzeugführer beschrieb sie wie folgt:

- Männlich - Ca. 45-50 Jahre alt - Breite Statur - Kurze, schwarz-graue Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Düren unter der 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell