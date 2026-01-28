PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche - Minderjährige E-Scooter-Fahrerin angefahren und geflüchtet

Kreuzau (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.2026) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete nach dem Unfall.

Gegen 08:10 Uhr befuhr eine 16-Jährige aus Düren mit ihrem E-Scooter einen Gehweg an der Kreuzauer Straße von Niederau nach Kreuzau. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Kreuzauer Straße in Richtung Dürener Straße, ebenfalls von Niederau nach Kreuzau. Der Pkw-Fahrer bog im Bereich Kreuzauer Straße/Dürener Straße nach rechts auf einen Privatweg ab und übersah die auf dem Gehweg fahrende E-Scooter-Fahrerin. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden am E-Scooter entstand nicht.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Angaben der 16-Jährigen um einen silbernen Kombi eines ihr unbekannten Herstellers. Als Fragmentkennzeichen konnte "DN-NQ" abgelesen werden. Den Fahrzeugführer beschrieb sie wie folgt:

   - Männlich
   - Ca. 45-50 Jahre alt
   - Breite Statur
   - Kurze, schwarz-graue Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Düren unter der 02421 949-0 zu melden.

    Jülich (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige drangen am Dienstag (27.01.2026) widerrechtlich in eine Wohnung in der Artelleriestraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Bei ihrer Heimkehr gegen 21:00 Uhr erlebte die Wohnungsinhaberin eine unschöne Überraschung. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung im Erdgeschoss des ...

    Düren (ots) - Zwischen Freitag (23.01.2026), 17:00 Uhr, und Montag (26.01.2026), 07:45 Uhr, geriet ein Sanitätshaus in der Steinbißstraße in das Visier von Einbrechern. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und betrat eine dort befindliche Werkstatt, die Umkleideräume sowie die Büros. In den Räumlichkeiten wurden, auf der Suche nach Diebesgut, Schränke und Schubladen ...

