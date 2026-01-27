Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Sanitätshaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Freitag (23.01.2026), 17:00 Uhr, und Montag (26.01.2026), 07:45 Uhr, geriet ein Sanitätshaus in der Steinbißstraße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und betrat eine dort befindliche Werkstatt, die Umkleideräume sowie die Büros. In den Räumlichkeiten wurden, auf der Suche nach Diebesgut, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steinbißstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell