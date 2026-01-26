PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfall alkoholisiert auf dem Heimweg gestoppt

Düren (ots)

Am Freitagabend (23.01.2026) touchierte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren auf dem Heimweg mehrere Fahrzeuge auf dem Beethovenweg. Einem Zeugen gelang es, den deutlich alkoholisierten Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Gegen 21:05 Uhr kollidierte der Fahrzeugführer aus Düren im Verlauf des Beethovenweges mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen. Ein aufmerksamer Zeuge stoppte den Fahrzeugführer nach dem zweiten Zusammenstoß und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Zeitgleich informierte er die Polizei. Die wenig später eintreffenden Beamten stellten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Pkw-Fahrer aus Düren fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Nach eigenen Angaben war der Mann auf dem Rückweg aus einer Kneipe, wo er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Zu Personenschäden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 28.000,- Euro geschätzt. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:00

    POL-DN: Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

    Düren (ots) - Zwischen Donnerstagabend (22.01.2026) und Freitagmorgen (23.01.2026) wurde in der Holzstraße ein Pkw entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3 mit dem rumänischen Kennzeichen BC12USD. Der Pkw stand zuletzt am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Holzstraße. Am Freitag, gegen 07:00 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:00

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

    Kreuzau (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Rurstraße geriet im Zeitraum zwischen Freitag (23.01.2026), 16:00 Uhr, und Sonntag (25.01.2026), 11:30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren