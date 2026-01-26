Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfall alkoholisiert auf dem Heimweg gestoppt

Düren (ots)

Am Freitagabend (23.01.2026) touchierte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren auf dem Heimweg mehrere Fahrzeuge auf dem Beethovenweg. Einem Zeugen gelang es, den deutlich alkoholisierten Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Gegen 21:05 Uhr kollidierte der Fahrzeugführer aus Düren im Verlauf des Beethovenweges mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen. Ein aufmerksamer Zeuge stoppte den Fahrzeugführer nach dem zweiten Zusammenstoß und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Zeitgleich informierte er die Polizei. Die wenig später eintreffenden Beamten stellten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Pkw-Fahrer aus Düren fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Nach eigenen Angaben war der Mann auf dem Rückweg aus einer Kneipe, wo er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Zu Personenschäden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 28.000,- Euro geschätzt. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

