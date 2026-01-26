PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Container auf Firmengelände aufgebrochen und Kabel entwendet - die Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

In der Straße "Am Tagebau" brachen, wie erst jetzt bekannt wurde, unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (22.01.2026), 12:00 Uhr, und Freitag (23.01.2026), 07:30 Uhr, zwei Materialcontainer auf und entwendeten Kabel.

Mindestens ein Täter begab sich zunächst auf ein Firmengelände in der Straße "Am Tagebau". Dort verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum der Container. Aus den Containern konnten mehrere Kabel entwendet werden.

Ein gesondert umfriedeter Bereich auf dem Firmengelände geriet ebenfalls in das Visier der Diebe. Zu diesem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Der oder die Täter konnten letztlich mit einer Kabeltrommel als Tatbeute unerkannt flüchten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Tagebau" beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

