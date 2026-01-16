Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Einbruch in Wohnhaus

Hüven (ots)

Am 15.01.2026, in der Zeit zwischen 11:36 Uhr und 12:08 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Eichenwall in Hüven. Im Erdgeschoss wurden mehrere Räume durchsucht. Angaben zu Diebesgut und Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Der Täter soll schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell