Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Düren (ots)

Zwischen Donnerstagabend (22.01.2026) und Freitagmorgen (23.01.2026) wurde in der Holzstraße ein Pkw entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3 mit dem rumänischen Kennzeichen BC12USD. Der Pkw stand zuletzt am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Holzstraße. Am Freitag, gegen 07:00 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Holzstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

