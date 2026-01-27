PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Streit eskaliert - die Polizei sucht einen unbekannten Mann

Düren (ots)

Am Montagnachmittag (26.01.2026) kam es auf einem Waldstück in der Nähe der Straße "Im Eichenbruch" zu einem Streit zwischen zwei Männern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein 61-jähriger Mann aus Düren wurde dabei leicht verletzt.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der 61-jährige Dürener gegen 15:30 Uhr mit seinem Hund im Wald aus Richtung Gürzenich in Richtung Birgel unterwegs. Laut seinen eigenen Angaben sei er einem Mann begegnet, der von weitem verbal aggressiv forderte, dass der Dürener seinen Hund anleint. Dabei hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand und näherte sich dem 61-Jährigen so, dass dieser den Stichbewegungen ausweichen musste. Der Unbekannte schlug ihm letztlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete danach durch den Wald in Richtung Birgel. Durch den Schlag wurde der Dürener leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 1,80m groß -	Ca. 65 Jahre alt -	Graue Mütze -	Grüne Jacke -	
Schwarze Brille -	Weißer Bart -	Rheinischer Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

