Polizei Düren

POL-DN: Täter entwenden Rüttelplatten und weiteres Werkzeug - die Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Baucontainer einer Baustelle an der Verbindungsstraße zwischen Rath und Wissersheim (K 54) ein und flüchteten unerkannt mit hochwertigen Werkzeugen und Gerätschaften.

Im Zeitraum zwischen Freitag (23.01.2026) 14:15 Uhr und Montag (26.01.2026) 07:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern und stahlen hochwertige Werkzeuge aus diesen. Auch drei Rüttelplatten gehörten zum Diebesgut. Ein Verantwortlicher der Bauunternehmung schätzt den finanziellen Schaden auf bis zu 30.000,- Euro.

Auf dem Weg zur Baustelle war den Mitarbeitern der Baufirma am Montagmorgen ein weißer Ford Transit aufgefallen, der den Arbeitern aus Richtung der Baustelle entgegen kam. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist unklar.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden

