Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Jülich - die Polizei bittet um Hinweise

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige drangen am Dienstag (27.01.2026) widerrechtlich in eine Wohnung in der Artelleriestraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut.

Bei ihrer Heimkehr gegen 21:00 Uhr erlebte die Wohnungsinhaberin eine unschöne Überraschung. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft und auf der Suche nach Diebesgut die Räumlichkeiten durchwühlt. Sie hatte die Wohnung morgens gegen 09:00 Uhr in ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Was entwendet wurde, konnte im Rahmen der Tatortaufnahme noch nicht angegeben werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

