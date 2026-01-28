Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt nach Auffahrunfall

Aldenhoven (ots)

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler wurde gestern (27.01.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:00 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 56 zwischen Dürboslar und Freialdenhoven. Die eingesetzten Beamten fanden bei Eintreffen an der Unfallstelle die beteiligten Fahrzeuge neben der Fahrbahn im angrenzenden Feld vor. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler wurde bereits medizinisch behandelt. Zur Unfallzeit war er auf der B 56 in Richtung Baesweiler unterwegs. Ein unmittelbar hinter ihm fahrender 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Geilenkirchen hatte nach eigenen Angaben zu spät bemerkt, dass der Vorausfahrende leicht abgebremst hatte und war von hinten auf das Fahrzeug aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und gerieten auf das angrenzende Feld. Der 21-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

