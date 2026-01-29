Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall an Kreuzung in Jülich - Zwei Personen leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B56 / Gereonsstraße in Jülich. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Merzenicher befuhr mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Düren. Nach eigenen Angaben ging er davon aus, dass für ihn Grünlicht galt, und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhren aus der Gereonsstraße zwei Fahrzeuge in die Kreuzung ein. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte zunächst mit dem Pkw eines 25-jährigen Jülichers. In der Folge stieß er mit dem Pkw einer 19-jährigen Jülicherin zusammen.

Die 54-jährige Beifahrerin der 19-Jährigen sowie der 25-jährige Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide konnten nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

